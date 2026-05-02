Biopago anuncia descuento para el Día de las Madres: sepa cómo obtenerlo con 2 requisitos

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El sistema de pagos BiopagoBDV activó una promoción nacional con motivo del Día de las Madres, ofreciendo un descuento en la compra de su dispositivo Bio500.

La iniciativa está dirigida a comerciantes y emprendedores que buscan modernizar sus métodos de cobro mediante tecnología biométrica en todo el país.

El equipo promocionado permite realizar transacciones sin necesidad de tarjetas o efectivo, utilizando únicamente la huella dactilar del cliente.

La oferta incluye una reducción del 20% en el precio del dispositivo Bio500, lo que lo convierte en una opción más accesible para negocios interesados en implementar esta tecnología, con un monto de 228 dólares.

La promoción estará vigente hasta el 7 de mayo o hasta agotar existencias.

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder adquirir el equipo bajo esta promoción, los interesados deben cumplir con dos requisitos básicos establecidos por la plataforma BiopagoBDV. Estos pasos garantizan la activación correcta del servicio dentro del sistema bancario.

Requisitos solicitados:

Tener cuenta activa en el Banco de Venezuela

Contar con código de afiliación comercial

Las autoridades del sistema Biopago han señalado que las unidades disponibles son limitadas, por lo que recomiendan a los interesados actuar con rapidez. La solicitud puede realizarse a través de los canales oficiales del programa.

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