Compras en línea: Banco de Venezuela implementa nuevo protocolo de seguridad

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El Banco de Venezuela (BDV) inició el proceso de incorporación de un nuevo sistema de protección para compras en línea, con el objetivo de fortalecer la seguridad de las transacciones electrónicas.

La medida contempla la implementación del protocolo 3D Secure (3DS), una tecnología que añade una verificación adicional antes de completar cualquier pago en internet. La medida fue anunciada por la red social X, de FintechCCS.

¿En qué consiste el protocolo 3D Secure?

El sistema 3DS es un mecanismo diseñado para confirmar que quien realiza una compra en línea es el titular legítimo de la tarjeta. Esto se logra mediante una autenticación extra que reduce considerablemente el riesgo de fraudes.

Este protocolo involucra tres actores principales:

La tienda en línea donde se realiza la compra

El banco que emite la tarjeta

La red de pago (como Visa o Mastercard)

Implementación en fase de pruebas

Según reportes preliminares, el BDV aún se encuentra en etapa de pruebas internas del sistema. Se estima que el despliegue completo del protocolo se concrete en las próximas semanas, acompañado posiblemente de nuevos anuncios en materia de servicios financieros digitales.

Cabe destacar que el uso del protocolo 3D Secure no es exclusivo del Banco de Venezuela, ya que otras entidades del país han comenzado a adoptar sistemas similares en sus tarjetas y plataformas.

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