Reconocido supermercado activa compras a dos cuotas con Línea Cotidiana: desde el Nivel 3

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Río Supermarket y Cashea anunciaron una nueva alianza para facilitar las compras durante la temporada del Día de las Madres.

Esta iniciativa permite a los clientes adquirir productos y pagarlos en cuotas más cómodas, específicamente orientada a la compra de regalos y artículos para la celebración familiar en todas sus sedes a nivel nacional.

La promoción destaca por ofrecer un plan de pago de dos cuotas en la línea cotidiana, una opción pensada para quienes buscan resolver sus compras de manera inmediata.

Requisitos para acceder al beneficio

Para poder disfrutar de este financiamiento, los usuarios deben pertenecer al nivel 3 o superior dentro del sistema de Cashea. El proceso no es automático, por lo que cada cliente deberá activar un cupón especial directamente desde la aplicación para habilitar la opción de las dos cuotas al momento de pagar en el supermercado.

La oferta estará disponible únicamente hasta el 10 de mayo.

Sistema de puntos por nivel

La activación del cupón se realiza mediante el canje de puntos acumulados en la plataforma. La cantidad de puntos necesaria depende del nivel en el que se encuentre el usuario:

Nivel 3 : 150 puntos

: 150 puntos Nivel 4: 125 puntos

125 puntos Nivel 5: 100 puntos

100 puntos Nivel 6: 50 puntos

Vigencia y disponibilidad

Este beneficio especial está disponible en todas las sucursales de Río Supermarket del país. Es importante que los interesados realicen sus compras y activen sus cupones antes de la fecha de cierre el 10 de mayo, permitiendo así una planificación financiera más sencilla para festejar a mamá.

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