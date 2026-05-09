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En las últimas horas, el Ministerio de Educación realizó la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) al personal docente, obrero y administrativo en Caracas.

Maestros y maestras de la parroquia Antímano, municipio Libertador, se beneficiaron de la entrega de alimentos con un total de 10 productos.

Bolsas CLAP para maestros: sepa el costo y los productos que entrega el Ministerio de Educación

Los educadores acudieron hasta la Unidad Educativa Básica Mercedes Limardo, ubicada en Mamera, Antímano, para retirar los productos por los cuales pagaron la suma de 1.700 bolívares.

Se debe recalcar que el precio de los productos de alimentación incluye costos por el traslado al centro de educación capitalino.

Según el personal docente, las bolsas CLAP trajeron los siguientes productos:

2 kilos de harina de maíz Kiria

2 pastas en presentación larga 250 g

1 kilo de arroz Kiria

1 litro de aceite

1 kilo de azúcar

2 latas de sardina

1 kilo de frijoles

Durante el mes pasado, el Ministerio de Educación también entregó este beneficio con 11 productos a los docentes y pagaron un monto de 1.600 bolívares.

Este beneficio es enviado por el Ejecutivo como parte del CLAP magisterial creado desde octubre 2024.

Con estos productos llegó la bolsa CLAP en Petare

Recientemente, habitantes de la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, comenzaron a recibir la bolsa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En esta oportunidad, moradores de la comunidad Colinas 12 de Febrero, barrio Cuatricentenario, retiraron el beneficio.

Según el reporte de los propios beneficiarios de la zona, cancelaron la tarifa única de 400 bolívares y recibieron un total de 18 productos alimenticios.

Las bolsas CLAP que se entregaron durante la tarde de este 5 de mayo incluyeron los siguientes artículos:

Harina de maíz: 2 kilos.

Arroz entero: 2 kilos.

Azúcar: 1 kilo.

Granos: 1 kilo de arvejas y 1 kilo de caraotas negras, presentación de 500 gramos.

Pasta alimenticia: 4 empaques en presentación larga de 500 gramos cada uno.

Aceite comestible: 1 litro.

Lácteos y suplementos: 250 gramos de leche en polvo y 250 gramos de Nutrichicha.

Proteína enlatada: 1 lata de sardina de 170 gramos y 1 lata de carne especial marca Dora.

Sal de mesa: 1 empaque de 500 gramos.

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