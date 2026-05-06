Conoce el precio: con estos productos llegó la bolsa CLAP en Petare

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Habitantes de la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, comenzaron a recibir en las últimas horas la bolsa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En esta oportunidad, moradores de la comunidad Colinas 12 de Febrero, barrio Cuatricentenario retiraron el beneficio gubernamental enviado por el Gobierno nacional.

¿Cuánto pagaron y cuántos productos trajo la bolsa CLAP en Petare?

Según el reporte de los propios beneficiarios de la zona, cancelaron la tarifa única de 400 bolívares y recibieron un total de 18 productos alimenticios.

Las bolsas CLAP que se entregaron durante la tarde de este 5 de mayo incluyeron los siguientes artículos:

Harina de maíz: 2 kilos.

Arroz entero: 2 kilos.

Azúcar: 1 kilo.

Granos: 1 kilo de arvejas y 1 kilo de caraotas negras, presentación de 500 gramos

Pasta alimenticia: 4 empaques en presentación larga de 500 gramos cada uno..

Aceite comestible: 1 litro.

Lácteos y suplementos: 250 gramos de leche en polvo y 250 gramos de Nutrichicha.

Proteína enlatada: 1 lata de sardina de 170 gramos y 1 lata de carne especial marca Dora.

Sal de mesa: 1 empaque de 500 gramos.

En diciembre 2025, los vecinos reportaron la llegada de un combo compuesto por 19 productos básicos, por el cual cancelaron 100 bolívares.

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