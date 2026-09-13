Bonos de la Patria del 14 al 19 de septiembre: estos son los pagos activos y beneficiados

Desde este lunes 14 y hasta el próximo sábado 19 de septiembre, la plataforma del Sistema Patria comenzará a pagar una serie de bonos en su monedero digital.

Los beneficios económicos son parte de los programas sociales gubernamentales, así como los complementos económicos del ingreso mínimo integral de los trabajadores en Venezuela.

Bonos de la Patria del 14 al 19 de septiembre: estos son los montos

Los beneficiarios recibirán la confirmación de asignación a través de un mensaje de texto por el número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el cronograma mensual de la plataforma digital, entre los próximos pagos a otorgar por el Ejecutivo destacan:

Ingreso Integral de los trabajadores, para el personal activo y jubilado que recibe cestaticket : el equivalente a 150 dólares indexados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV); se estima un monto superior a los 124.872 bolívares.

: el equivalente a 150 dólares indexados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV); se estima un monto superior a los 124.872 bolívares. Ingreso Integral de los trabajadores para el personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket por un monto de 110.719 bolívares.

por un monto de 110.719 bolívares. Bono Movimiento Somos Venezuela: Se prevé un pago superior a los 4.900 bolívares.

Cabe recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Nota: Los montos reflejados representan un estimado según los últimos ajustes realizados por el Ejecutivo nacional.

¿Cómo denunciar estafas con los bonos del Sistema Patria?

De igual forma, la plataforma permite que los usuarios puedan bloquear y denunciar en caso de ser víctimas de algún tipo de estafa a través de los siguientes pasos:

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic a “denunciar”.

¿Cómo bloquear a los usuarios?

Debe entrar a la sección de usuarios, luego buscar la opción de bloqueos y se podrá restringir el contacto con las personas a través de la plataforma, impidiendo que sea transferido dinero desde el monedero digital a alguien que esté registrado en la lista; además, no podrá ser incluido en el programa Hogares de la Patria.

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