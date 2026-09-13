¡Tome previsiones! Banco Mercantil pausará sus servicios digitales este lunes 14 de septiembre: conozca el horario

La entidad financiera Banco Mercantil anunció que durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre de 2026 ejecutará una jornada de actualización tecnológica en la plataforma que sostiene su sistema digital.

A través de sus redes sociales, el banco exhortó a sus clientes a tomar las precauciones necesarias.

¿A qué hora Banco Mercantil pausará sus servicios digitales?

Las labores de mantenimiento técnico se desarrollarán en un lapso de 30 minutos, iniciando exactamente a las 2:00 a. m. y finalizando a las 2:30 a. m., período en el cual la atención en línea experimentará una parada temporal.

La interrupción programada incidirá de forma directa en el ingreso a los canales Mercantil en Línea, la aplicación Mercantil Móvil y la asistente virtual MIA.

De igual manera, durante la ventana de mantenimiento no se encontrarán disponibles los servicios para procesar transferencias bancarias, operaciones mediante el botón de pago de débito inmediato ni transacciones de pago móvil interbancario a través del sistema Tpago.

La institución bancaria recomendó a sus clientes planificar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos durante la media hora de trabajos en la plataforma.

Asimismo, la entidad precisó que los usuarios mantendrán acceso ininterrumpido a la red nacional de cajeros automáticos y podrán cancelar con regularidad en los puntos de venta de los comercios durante todo el procedimiento.

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