Famosa marca inaugura tienda outlet en el centro de Caracas este sábado: rematan ropa desde 0,99 dólares

La reconocida firma Tío Ammi concretó la apertura comercial de su nueva sede Ammi Outlet en el centro de la capital este sábado 12 de septiembre.

La propuesta busca dinamizar la oferta textil en la ciudad mediante un concepto de remate con prendas y productos marcados desde un precio base de 0,99 dólares.

El nuevo espacio comercial abrió sus puertas a partir de las 10:00 de la mañana para recibir a los primeros visitantes con sorpresas, regalos y promociones especiales de inauguración.

El establecimiento se encuentra ubicado exactamente en la avenida Baralt, en el tramo comprendido entre la esquina Maderero y la urbanización Santa Teresa del municipio Libertador.

La marca desplegó este concepto para consolidar una opción de compra accesible dentro de un corredor vial de alto tránsito peatonal y comercial.

Dentro de sus opciones de pago, el establecimiento cuenta con la integración de la plataforma Cashea, la cual contempla beneficios especiales como la posibilidad de realizar compras con 0% de cuota inicial para los usuarios que se encuentren en la categoría de Nivel 6.

El beneficio está sujeto a la disponibilidad del catálogo y las condiciones de la aplicación al momento de facturar en caja.

Los ciudadanos interesados en conocer la gama de mercancía y accesorios disponibles pueden acudir directamente a la sucursal o revisar las novedades a través de los canales oficiales de la empresa en redes sociales.

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