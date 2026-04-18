Bonos y montos activos en el Sistema Patria este 18 de abril: sepa quiénes cobran hoy

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El Sistema Patria mantiene en marcha este 18 de abril la entrega de bonos sociales en Venezuela, destacando el “Ingreso Contra la Guerra Económica”, uno de los aportes más relevantes del mes.

Este beneficio forma parte de las políticas implementadas para complementar los ingresos de trabajadores públicos, jubilados y pensionados.

Inicio del pago para trabajadores activos

La distribución del bono comenzó el pasado 16 de abril con los trabajadores activos del sector público. El monto asignado se ubica en 71.700 bolívares, equivalente a aproximadamente 150 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Este pago se deposita directamente en el monedero digital del Sistema Patria y se notifica a los beneficiarios mediante mensaje.

Proceso de asignación escalonada

El sistema aplica un mecanismo progresivo para la entrega del beneficio, lo que permite organizar la distribución de los recursos entre los distintos sectores. El orden habitual de pago es el siguiente:

Trabajadores activos de la administración pública

Jubilados del sector público

Pensionados del sistema de seguridad social

Jubilados a la espera del bono

Para este 18 de abril, la atención se centra en los jubilados, quienes aguardan el inicio de la asignación, misma que podría tener un monto aproximado en bolívares de 64.000 o 133 dólares indexados a BCV.

De acuerdo con el comportamiento reciente del sistema, el pago podría concretarse durante este fin de semana o trasladarse a los próximos días, siendo el lunes 20 de abril, la fecha más tentativa. La entrega dependerá del ritmo de procesamiento dentro de la plataforma.

Recomendaciones para los beneficiarios

Ante el avance del pago, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a la plataforma para confirmar la recepción del bono. Para facilitar el proceso, se sugiere:

Revisar con frecuencia el monedero Patria

Verificar que los datos estén actualizados

Estar pendientes de notificaciones oficiales

Aceptar el bono una vez asignado

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