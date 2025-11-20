¿Bonos y préstamos online para sus usuarios? esto dijo Cashea

Suscríbete a nuestros canales

Este 19 de noviembre, la App de compras por cuotas se pronunció a través de sus redes sociales, sobre supuestas bonificaciones, premios y préstamos rápidos que supuestamente están otorgando a sus usuarios.

Al respecto, la plataforma desmintió estas informaciones aclarando que no están ofreciendo ninguno de estos beneficios.

"¡Ojo pelao! Tu seguridad va primero. Si te llegó alguna notificación sospechosa usando nuestro nombre, ignórala y escríbenos por nuestros canales oficiales", expresaron.

De esta manera, Cashea advierte a sus usuarios sobre posibles estafas de personas inescrupulosas que usan sus logos y nombre para engañar a incautos.

Cashea cambia alguna de sus políticas

El pasado 15 de octubre, la aplicación de compras por cuotas, Cashea, anunció algunos cambios "temporales" en sus beneficios para quienes están en los niveles 4, 5, y 6, situación que tomó por sorpresa a sus usuarios.

En los últimos días, algunas tiendas aliadas a Cashea han lanzado promociones en las que bajan su inicial hasta en un 20% al momento de la compra, además del "modo más cuotas" que permite pagar hasta en 12 cuotas, sin embargo, para ambos beneficios ciertas condiciones aplican desde el pasado 15 de octubre.

En este sentido, Cashea ha establecido que los usuarios "podrán acceder a bajadas de inicial y modo más cuotas", sin embargo, resalta que "temporalmente no se podrán combinar en una misma compra".

Algunos usuarios se han mostrado sorprendidos por estas medidas.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube