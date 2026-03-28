Cashea tiene buenas noticias para clientes nivel 6: actualiza tu app

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La app de compras sin intereses, Cashea, anunció en redes sociales una buena noticia para los clientes nivel 6.

Ayer señaló que pueden recalcular su línea de compra y aumentar su límite de crédito.

¿Qué debes hacer?

Actualiza tu app Entra en la sección Cashea más Selecciona "subir línea°

¿Cómo puedes lograr otro aumento?

Si te mantienes al día con tus pagos, en tres meses puedes volver a recalcular tu línea de compra

¿Cómo subo de nivel en el club?

Antes los niveles se basaban en puntos, ahora dependen de cómo uses Cashea. Subes de nivel según la cantidad de cuotas que pagues a tiempo o por alcanzar un monto total en pagos. Lo que ocurra primero te hará subir de nivel.

¿Puedo bajar de nivel?

También podrás perder beneficios si te atrasas con tus pagos.



- Si te atrasas 7 días, pierdes el 20% de tus puntos acumulados.

- Si llegas a 14 días de atraso, pierdes el 50% de los puntos restantes y bajas un nivel.

- Después de los 14 días de mora, por cada 7 días adicionales, seguirás bajando un nivel.

- Si alcanzas 28 días de atraso, pierdes todos tus puntos y vuelves al Nivel 1.

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