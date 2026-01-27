Cataluña tendrá su propio asiento en la Unesco y en ONU Turismo: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad autónoma española de Cataluña dispondrá de su propio asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), según el acuerdo firmado este lunes entre el Ejecutivo español y Gobierno de esa región del noreste del país.



El pacto fue ratificado en Madrid por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el consejero de Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno catalán (Generalitat), Jaume Duch.



Duch explicó a EFE que los dos convenios se firmaron "para permitir a Cataluña participar de una manera más individualizada" tanto en ONU Turismo como en la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



La Unesco tiene su sede en París y ONU Turismo, el organismo encargado de la promoción de un turismo responsable y sostenible, en Madrid.

En unos meses Cataluña tendrá estatuto de miembro asociado



Inicialmente, los representantes del Gobierno regional catalán podrán integrarse en las delegaciones españolas ante la Unesco y ONU Turismo, si bien el protocolo firmado, según Duch, "abre el camino para que, dentro de unos meses, Cataluña tenga el estatuto de miembro asociado" en ambas organizaciones internacionales.



"Es el comienzo de un procedimiento que llevará a un estatus definitivo de Cataluña como miembro asociado", destacó.



El consejero catalán añadió que la firma del protocolo tiene "un simbolismo histórico", ya que en su opinión supone un reconocimiento internacional "inédito en la historia de la Cataluña democrática", a través de esta "representatividad específica como gobierno de Cataluña".

Con información de EFE

