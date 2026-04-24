Movilidad

Cierran tramo de la carretera La Yaguara-El Junquito: así funcionará el paso vehicular

El Ministerio de Transporte anunció el comienzo de los trabajos.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 08:37 am
Cierran tramo de la carretera La Yaguara-El Junquito: así funcionará el paso vehicular
CU

En Caracas, el Ministerio de Transporte anunció el comienzo de los trabajos de rehabilitación del asfalto en la carretera La Yaguara - El Junquito, como parte del plan de mantenimiento y bienestar vial.

Los trabajos, que durarán dos semanas, modificarán la dinámica del tránsito en las horas nocturnas.

Fechas y horarios del despliegue

El operativo de recuperación vial se inició este 23 de abril y se mantendrá en vigencia hasta el próximo 7 de mayo.

Por lo que las cuadrillas trabajarán únicamente en horario nocturno, según la información oficial, desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. 

 A fin de reducir el impacto en el pesado flujo vehicular.

Al respecto, el tramo comprendido entre el kilómetro 0 y el kilómetro 1 permanecerá cerrado mientras duren las obras.

La medida es necesaria para permitir la entrada de maquinaria pesada y el vertido de la capa asfáltica.

Para ello, se abrirá un canal de contraflujo para asegurar la movilidad de quienes se dirijan hacia las zonas residenciales y comerciales de El Junquito. 

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