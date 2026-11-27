El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció el cierre temporal de su oficina ubicada en Cumaná, estado Sucre, para este lunes 30 de noviembre de 2026, con motivo de la conmemoración de los 511 años de la fundación de la capital sucrense.

De acuerdo con el aviso difundido a través de sus redes sociales, la atención presencial en esa sede se retomará con normalidad el martes 1 de diciembre en su horario habitual.

Qué hacer si tienes cita programada este lunes

Para evitar contratiempos en los trámites de cedulación o pasaporte, el ente identificador precisó que los usuarios con una cita pautada para este lunes 30 de noviembre en Cumaná podrán acudir directamente el siguiente día hábil, es decir, el martes 1 de diciembre, sin necesidad de reagendar en el sistema ni realizar solicitudes adicionales.

Finalmente, la institución invitó a los ciudadanos a mantenerse informados mediante sus cuentas verificadas en Instagram, Facebook, X, YouTube y TikTok ante cualquier novedad operativa en el territorio nacional.

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