El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) aplica este viernes 27 de noviembre de 2026 la segunda jornada de cierre nocturno en la Avenida Intercomunal de El Valle, en Caracas, medida que restringe por completo el tránsito vehicular en el tramo comprendido entre Los Próceres y La Bandera.

De acuerdo con el comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la suspensión del paso comienza a las 8:00 p. m. de este viernes y culmina a las 4:00 a. m. de la madrugada del sábado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Transporte Terrestre.

Motivo de los trabajos y llamado a utilizar vías alternas

Las cuadrillas técnicas ejecutan labores de demarcación vial horizontal elevada sobre esta arteria del Distrito Capital, motivo por el cual la circulación permanece interrumpida durante toda la franja nocturna anunciada por las autoridades.

Ante esta medida, el INTT exhortó a los conductores y usuarios que transitan habitualmente por la zona a tomar las previsiones correspondientes antes de desplazarse, utilizar vías alternas y atender de forma estricta la señalización e indicaciones dispuestas en la vía mientras finalizan las tareas de mantenimiento vial.

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