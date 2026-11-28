Los pacientes que acuden al Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana, ubicado en Caracas, disponen de financiamiento a través de la aplicación Cashea para cancelar intervenciones de cirugía plástica, cirugía general, consultas especializadas y atención de emergencia, tras la alianza establecida entre ambas entidades.

El esquema operativo habilita dos modalidades de pago e incorpora facturación digital tanto para la asistencia médica hospitalaria como para las actividades formativas y talleres de primeros auxilios de la institución.

Especialidades médicas y quirúrgicas habilitadas

Dentro de los servicios asistenciales del Hospital Carlos J. Bello que admiten pagos con esta aplicación destacan cirugía plástica, cirugía general, traumatología, ginecología y reproducción humana, obstetricia, pediatría y gastroenterología.

La lista de especialidades también comprende urología, nefrología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología, fisioterapia y rehabilitación, medicina general e interna, exámenes de laboratorio y atención en el área de emergencia, según lo revelado en NDP.

Asimismo, los ciudadanos pueden emplear este mecanismo de pago para inscribirse en los programas del Centro de Capacitación de la Cruz Roja Venezolana, incluido el curso de primeros auxilios enfocado en la atención primaria ante situaciones críticas.

Modalidad de pago para estudiantes de enfermería

En el área educativa, los alumnos del Colegio Universitario de Enfermería (CUE) tienen acceso a la línea cotidiana de Cashea para costear sus estudios.

Bajo este formato, el estudiante abona una inicial de 40 % y completa el 60 % restante en una cuota posterior.

Pasos para pagar en el centro de salud

Quienes deseen utilizar esta alternativa deben escanear el código QR asociado a Cashea en el establecimiento, seguir las instrucciones en su teléfono móvil y seleccionar la modalidad correspondiente al servicio médico o académico por cancelar.

Al finalizar el trámite, la plataforma genera una factura digital que sirve como respaldo electrónico de cada operación.

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