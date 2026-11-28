El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció una convocatoria laboral dirigida a médicos especialistas en pediatría que deseen incorporarse a su equipo asistencial en el estado Carabobo.

La oportunidad corresponde a la Clínica Popular Tipo I Santa Rosa, ubicada en el municipio Puerto Cabello. La institución busca profesionales con formación en el área de pediatría para fortalecer la atención médica infantil.

¿Dónde presentar el currículum?

Los interesados en participar en el proceso de selección deben acudir directamente a la Clínica Popular Tipo I Santa Rosa, ubicada en la Zona Industrial Santa Rosa, municipio Puerto Cabello o enviar el currículum a través del correo electrónico:

coordinacionrrhhsantarosa@gmail.com

Esta convocatoria representa una oportunidad laboral para especialistas en pediatría que deseen aportar sus conocimientos y experiencia al sistema público de salud, particularmente en los servicios destinados al cuidado de niños y niñas en Carabobo.

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