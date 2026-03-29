Comunicado: ¿El Saime trabajará en Semana Santa?

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El Servicio Adminsitrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió este sábado un comunicado para informar a la ciudadanía cómo será la operatividad durante la Semana Santa 2026.

A través de sus canales oficiales, el Saime especificó cuáles días estarán en operatividad para trámites y cuáles no.

¿El Saime trabajará en Semana Santa?

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, durante los días de asueto de Semana Santa, el Saime no estará prestando servicio dentro del marco del Plan de Ahorro Energético.

Asimismo, señala que cumpliendo con el decreto de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, los días de asueto para el sector público inician el lunes 30 de marzo.

Por tal motivo el Saime indica que "reanudaremos nuestra operatividad el lunes 06 de abril" en todo el territorio nacional.

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