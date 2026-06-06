¡Con 0% de inicial! Cashea activa promoción en estas tiendas y supermercados: lista

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En las últimas horas, Cashea anunció una nueva promoción especial para unirse a la fiesta por el Mundial 2026.

Ahora los usuarios tendrán la oportunidad de hacer compras sin pagar nada al momento de salir de la tienda, ya que se habilitó el 0% de inicial para llevarse productos de forma inmediata.

Esta alternativa permite adquirir ropa, tecnología o comida en los comercios aliados y postergar la totalidad del pago para las próximas semanas. La opción de financiamiento representa un alivio directo para el bolsillo de los consumidores, quienes pueden resolver sus necesidades actuales sin necesidad de tener dinero en mano de forma obligatoria.

Requisitos y condiciones para pagar 0% de inicial en Cashea

Esta opción está dirigida únicamente para los usuarios que forman parte del Nivel 6, también conocidos dentro de la plataforma como Araguaney. Para disfrutar de la medida, el sistema exige que las personas tengan la aplicación móvil completamente actualizada en sus teléfonos.

La promoción tiene sus reglas fijas según el tipo de consumo que se vaya a realizar en los establecimientos. Cuando el usuario realiza consumos en la Línea Principal, la condición obliga a que la compra se programe estrictamente a tres cuotas iguales.

Por otro lado, si la persona decide utilizar la Línea Cotidiana, que se emplea para consumos diarios, la opción de no pagar inicial se habilita para compras de una o dos cuotas. En este caso específico, el usuario debe activar un cupón especial que le otorga la misma aplicación móvil.

Tiendas y supermercados con el 0% disponible

La cadena de supermercados Central Madeirense es uno de los comercios aliados principales en sumarse a esta iniciativa. El supermercado habilitó la opción en todas sus sucursales, permitiendo a los clientes llevar el mercado completo con cero por ciento de inicial si son Nivel 6.

Para los niveles inferiores, el comercio ofrece iniciales reducidas: Nivel 5 paga 20%, Nivel 4 paga 25% y Nivel 3 cancela el 30%.

Además del sector de alimentos, la opción se encuentra disponible en una lista de negocios aliados participantes de la plataforma que abarcan tecnología, ropa y hogar. Grandes tiendas como IVOO, Damasco, Balú, Gina, Aldo y Óptica Caroní forman parte de los comercios donde se pueden realizar compras bajo este esquema de financiamiento.

Fechas de vigencia de la promoción en Cashea

La oportunidad de comprar sin pagar inicial tiene un tiempo limitado en el país. El beneficio se encuentra activo desde el 6 hasta el 30 de junio de 2026.

Las condiciones de la plataforma también aclaran que la promoción es válida en las tiendas físicas seleccionadas mediante el escaneo del código QR en caja, y que la oferta se mantendrá en pie hasta la fecha de cierre o hasta que se agote la existencia de la mercancía en los comercios participantes.

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