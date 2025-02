¿Con ganas de tomar Papelón con Limón? Conozca los comercios que lo venden en Florida.

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida se consigue papelón con limón para deleite de los que quieran refrescarse con esta bebida, sean venezolanos o no.

El restaurante I Heart Fried vende papelón con limón.Dirección: 1675 west 49th St Hialeah Fl, (Westland Mall, Parking Side, between los ranchos and Ihop).

Teléfono: (305) 456-9234. Horario: de lunes a sábado de 11:00 am a 12:00 am y los domingos de 11:00 am a 8:00 pm; en el Westland Mall.

En las tiendas Chísimo también venden la bebida. Papelón con limón 8.11 fl.oz o 240 ml. “Refréscate con el dulce Sabor Latino”, dice su Instagram.

“Deleita tu paladar con esta fusión tradicional que combina la dulzura de la caña de azúcar con el sabor explosivo del limón. Pruébala y quedarás enamorado de los Auténticos Sabores de Nuestra Cultura”, indican en una publicación.

Dirección: Florida 3655 NW 115 Ave, Suite 19, Doral, Florida 33178, USA. Teléfono: +1 305 747 4114 y el +1 786 598 6534.

El Papelón con Limón se consigue en varias presentaciones

Los Andes Foods es otro negocio que vende la popular bebida. Ofrece a sus clientes tres presentaciones del producto:

Papelón con Limón en presentación de 12 unidades de 16 oz cada una. El precio es $ 27,82.

En su cuenta de Instagram ofrece otras dos versiones del producto:

Panela de papelón granulada (16 Oz) a $ 2,50 y otra versión en un empaque cuadrado, también de 16 onzas a $ 3,00.

Dirección: 8450 NW 64th St, Unidad 2, Miami, Florida 33166.

Los Andes Foods tiene otra tienda en la ciudad de Orlando, Florida, con nuevo horario: lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 10:00 am a 06:00 pm.

Dirección: 7914 Kingspointe Parkway suite 111, Orlando Fl 32819.

Mientras que Nikki Juices anuncia en su cuenta en Instagram que vende “papelón con limón con 100 % natural”.

Dirección: Exxon Gas Station. 10701 NW 58th St, Doral, FL 33178.

Hasta en cubitos se vende el papelón con limón

El automercado Manantial Market también ofrece el refrescante producto; pero en una presentación: panela pulverizada instantánea, sabor a frutas frescas en cubos. Precio $ 4,99.

Horario: de lunes a viernes de 7:00 am a 8:00 pm, y domingos de 8:00 am a 8:00 pm.

Dirección: 6778 W Flager St, Miami, FL 33144, Estados Unidos. Teléfono: (786) 388-8989.

