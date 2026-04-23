Conoce la tarjeta de debito venezolana que permite retiros en cajeros en el exterior

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La apertura bancaria luego de la flexibilización de sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca pública nacional, abre las puertas a la posibilidad de poder realizar pagos en el exterior.

El Banco del Tesoro es una de las entidades financieras que se benefician de la licencia otorgada recientemente por el Tesoro de EEUU y que, además ofrece a sus clientes una tarjeta de debito internacional para compras y pagos de servicios en línea a nivel internacional.

Además, en una publicidad vía Instagram, el banco señala que la Tarjeta Master Debit Internacional, también permite el retiro de efectivo en cajeros en el exterior.

¿Cuáles son los beneficios qué ofrece la Master Debit Internacional del Banco del Tesoro?

Compras nacionales e internacionales

retiro en cajeros en cualquier divisa en cajeros ATM

Pago de suscripciones y servicios streaming

Pagos sin contacto.

Para mayor información visite el enlace del Banco del Tesoro

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