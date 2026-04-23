Promoción imperdible: cómo obtener productos gratis de Pampers y kits de maternidad en Target

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Este último fin de semana de abril, la cadena de tiendas Target, en alianza con marcas líderes como Pampers, tendrá una jornada especial de "freebies" para el cuidado del bebé que se llevará a cabo en sus principales sedes este sábado 25 y domingo 26 de abril.

Esta iniciativa de Target se desplegará de costa a costa, permitiendo que padres en ciudades como Miami, Nueva York, Orlando, Houston y Los Ángeles accedan a productos de primera línea sin costo alguno.

La marca busca fidelizar a los consumidores locales ofreciendo soluciones prácticas en un momento de alta inflación en productos básicos.

Sábado 25 de abril: El día de Pampers

Bajo la campaña "Pequeñas curiosidades con Pampers", las sucursales participantes estarán obsequiando kits especiales.

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., los asistentes podrán recibir un pañal o un kit de toallitas húmedas totalmente gratis.

Esta iniciativa busca que los padres conozcan de cerca la calidad de los materiales antes de realizar su compra habitual.

Domingo 26 de abril: Cajas de muestras sorpresa

La jornada de regalos continúa el domingo en el mismo horario, de 12:00 m. a 4:00 p. m., y durante este día se hará entrega de la "Baby Box", una caja que contiene diversas muestras gratuitas de productos esenciales para el recién nacido y el infante.

Estas cajas suelen incluir desde lociones y cremas hasta cupones de descuento para futuras compras.

¿Cómo participar?

Para aprovechar estos beneficios, se recomienda a los interesados acudir temprano a las tiendas físicas de Target, ya que los suministros suelen ser limitados y se entregan por orden de llegada.

No se requiere de una compra mínima para recibir los artículos promocionales, aunque es aconsejable verificar la disponibilidad en la tienda local a través de la aplicación oficial o el enlace en el perfil de la promoción.

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