El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió una guía para que los ciudadanos puedan modificar sus datos civiles a través de su portal web.

El organismo recomienda mantener esta información al día para evitar inconvenientes y retrasos en futuros trámites de identificación.

Pasos para realizar la solicitud

Los usuarios deben ingresar a www.saime.gob.ve y dirigirse a la sección de trámites en línea. Luego, deben iniciar sesión con su usuario y contraseña de Datos Civiles, seleccionar "Nueva solicitud" y escoger la opción "Actualización de estado civil" para comenzar el procedimiento.

Requisitos según el estado civil

Los documentos solicitados dependen del cambio que necesite registrar cada ciudadano. Para pasar de soltero(a) a casado(a), el Saime exige una copia simple del acta de matrimonio. En otros casos, los recaudos son diferentes:

De casado(a) a divorciado(a): copia certificada del acta de matrimonio con la nota al margen. También se requiere el acta de nacimiento si agregó el apellido de casada y desea recuperar el original.

De casado(a) a viudo(a): copia certificada del acta de defunción y copia simple del acta de nacimiento si no desea continuar con el apellido de casada.

Una vez que el ciudadano complete la solicitud y los recaudos correspondientes, debe verificar los datos registrados y seleccionar una oficina del Saime para programar su cita. Este paso permite continuar con el proceso de actualización de la información personal.

Descargue la planilla del trámite

Como último requisito del procedimiento, el usuario debe descargar la planilla que genera el sistema y conservarla en su teléfono celular. Este documento deberá presentarlo el día de la cita en la oficina seleccionada.

El Saime recordó la importancia de mantener actualizados los datos civiles, ya que la información personal debe coincidir con los documentos de identificación vigentes para evitar contratiempos al realizar futuras gestiones.

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