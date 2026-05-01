Conozca dónde se desplegará el INTT: jornadas especiales del 2 al 6 de mayo

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el despliegue de una serie de operativos especiales de trámites vehiculares en varios estados del país.

A través de sus redes sociales, el INTT informó que las jornadas se llevarán a cabo entre el 2 y el 6 de mayo.

Precisó que los operativos, tienen como objetivo principal facilitar a los conductores el acceso y la gestión de sus documentos legales.

Cronograma de atención INTT por entidad y localidad:

Estado Zulia

02/05 - Santa Rita: Sede de los Poderes Públicos Municipales, Casco Central, frente a la Plaza Bolívar, Av. Pedro Lucas Urribarri.

05/05 - Machiques: Municipio Rosario de Perijá, sector Grano de Oro, calle 9, Salón de Eventos Irijeda.

06/05 - Caja Seca: Comunidad Chimono, Parroquia Monseñor Álvarez.

Estado Lara

02/05 - Barquisimeto (Mpio. Iribarren): Flor de Venezuela, Av. Bracamonte, Parroquia Santa Rosa.

02/05 - Entrada Este: Peaje El Cardenalito.

02/05 - Duaca (Mpio. Crespo): Comunidad Agua Fría.

02/05 - Siquisique (Mpio. Urdaneta): Aguada Grande, Parroquia San Miguel.

Estado Monagas

05/05 - Maturín: Consejo Comunal Vencedores de las Vírgenes, Parroquia Altos de los Godos.

05/05 - Aragua de Maturín (Mpio. Piar): Calle Principal, sede de la Alcaldía.

Estado Bolívar

06/05 - Ciudad Bolívar: Municipio General Manuel Cedeño, Terminal de Pasajeros "Arcadio Castro".

El INTT recuerda a los usuarios que estos operativos buscan descentralizar la atención y agilizar procesos como la renovación de licencias y otros registros vehiculares indispensables para la seguridad vial.

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