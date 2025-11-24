Conozca los métodos de pagos oficiales para trámites del Saime: revelan claves para evitar estafas

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó cuáles son sus únicos métodos de pago válidos para la realización de cualquier trámite, incluyendo la emisión de pasaportes.

De acuerdo con el organismo, es necesario proteger a los ciudadanos y evitar que caigan en manos de estafadores o recurran a gestores no autorizados, quienes prometen agilizar los procesos a cambio de dinero.

El Saime además insistió en que los pagos deben efectuarse de manera personal y exclusivamente al momento de solicitar las gestiones, ya sea de forma virtual o presencial.

¿Cómo pagar de forma segura?

El Saime ofrece dos vías principales para realizar el pago de sus servicios, dependiendo de si el trámite se realiza en línea o en una oficina.

Para las gestiones efectuadas a través de la plataforma en internet, el ciudadano puede utilizar la banca nacional mediante transacciones electrónicas directas con:

Banco de Venezuela

Mercantil

Banesco

Bancamiga

Si el usuario acude a las oficinas de la institución, tiene la opción de pagar el pasaporte o cualquier otro documento utilizando un punto de venta disponible en las taquillas autorizadas.

Es crucial entender que, bajo ninguna circunstancia, el Saime acepta dinero en efectivo para el pago de sus trámites.

Alertas sobre llamadas y mensajes falsos

El organismo emitió una alerta especial sobre un método de estafa en el que delincuentes contactan a las personas por teléfono o vía WhatsApp, solicitando pagos por supuestos trámites en curso.

El Saime es enfático al precisar que su personal nunca realiza llamadas telefónicas ni se comunica con los usuarios a través de WhatsApp para pedir dinero o datos personales.

Recomendaciones claves

Para evitar ser víctima de fraude, el Saime insta a los ciudadanos a verificar que cualquier correo electrónico de la institución termine en la dirección oficial “@gov.ve”.

También se recuerda que todo trámite es personal e intransferible, por lo que está prohibido que terceros (gestores) intervengan o que se realicen pagos fuera de las instalaciones o canales electrónicos autorizados.

La institución reiteró que: “No comparta su información personal, ni realice pagos fuera de los canales autorizados”.

