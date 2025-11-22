Banco venezolano aumenta el límite de sus tarjetas de créditos: así quedo fijado el nuevo tope

Suscríbete a nuestros canales

Banesco, sorprendió a sus clientes con una excelente noticia financiera justo a tiempo para la temporada de Black Friday.

La entidad bancaria anunció via correo electrónico un aumento en el límite de sus tarjetas de crédito, con el objetivo de inyectar un impulso económico para los venezolanos.

Nuevo límite de crédito en Banesco

El nuevo tope de financiamiento alcanza los 111.500 bolívares, una cifra equivalente a $500.

Ahora, los clientes de Banesco tendrán una herramienta más robusta para realizar compras mayores y acceder a mejores ofertas en el sector comercial durante las próximas semanas.

¿Cómo solicitar una tarjeta de crédito en Banesco?

Para quienes deseen obtener una tarjeta y aprovechar estos nuevos límites, Banesco simplificó el proceso, el cual se gestiona en gran medida a través de su plataforma en línea, BanescOnline.

Requisitos esenciales

Tener Cuenta en Banesco

La edad mínima es de 18 años para tarjetas como Respaldada, Amparada y Mi Primera Tarjeta de Crédito, y 21 años para las tarjetas regulares. La edad máxima es de 65 años para tarjetas regulares.

Se requiere la Cédula de Identidad laminada, vigente y legible, y una copia legible del Registro de Información Fiscal (RIF) personal.

Poseer Clave de Operaciones Especiales (COE): Esta clave es necesaria para las gestiones online.

Se solicitan recaudos adicionales según tu ocupación:

Trabajador asalariado: constancia de trabajo con vigencia máxima de 3 meses, que indique sueldo, cargo y fecha de ingreso.

Trabajador independiente: certificación de Ingresos firmada por un contador público.

Pasos para la solicitud Online

Descarga, llena y firma la planilla de solicitud de Tarjeta de Crédito (TDC).

Ingresa a BanescOnline, localiza el servicio de "Solicitudes Online Tarjetas de Crédito" y sigue los pasos para cargar la solicitud junto con todos los documentos requeridos (recaudos) escaneados y legibles.

El banco evaluará la solicitud y recibirás el estatus por correo electrónico o podrás consultarlo en la opción "Mis Solicitudes" dentro de la banca por internet.

Si resulta pre-aprobada, deberás descargar, imprimir y firmar los formatos necesarios, y volver a cargarlos digitalmente para finalizar el proceso.

