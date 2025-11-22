Arrestan a inmigrantes adolescentes durante unas compras: ¿Cuánto tarda reclamar a un menor en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

Dos adolescentes inmigrantes, Manuel de 16 años y Luis de 15, fueron detenidos en San Antonio durante una redada federal mientras compraban comida.

Los jóvenes huyeron y se escondieron bajo un puente al percatarse de la presencia de agentes del FBI, Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los jóvenes detenidos, Manuel de 16 años y Luis de 15, nacieron en Honduras. Ambos llegaron a San Antonio, Texas, cuando eran niños junto con sus familias, que huyeron de la violencia de las pandillas en su país natal. Han crecido en Estados Unidos, por lo que consideran este lugar su hogar. Según las madres, los adolescentes llevan varios años viviendo en San Antonio y temen ser deportados a un país que no conocen ni recuerdan, lo que genera gran incertidumbre y preocupación en sus familias.

Terror bajo el puente

La escena bajo el puente fue tensa y llena de miedo. Manuel y Luis, al percatarse de la presencia de agentes del ICE﻿, huyeron y se escondieron aterrados debajo de un puente cercano en San Antonio. Desde ese escondite, los adolescentes hicieron llamadas telefónicas a sus madres, expresando angustia y desesperación, diciendo que no sabían si volverían a ver a sus familias.

Una de las madres relató que su hijo lloraba al teléfono, repetía entre sollozos su miedo y la incertidumbre sobre su futuro, reflejando la profunda preocupación y vulnerabilidad de estos menores en medio del operativo:

"No sé si volveré a verte, no sé si vamos a estar juntos otra vez"﻿

Incertidumbre y procesos legales para la reunificación familiar

Según la abogada de inmigración Erinaldy Agosto, los menores probablemente serán transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR﻿), el proceso para que un familiar pueda reclamarlos puede extenderse por más de seis meses.

Para que un familiar pueda reclamar al menor, debe iniciar un proceso legal que incluye la verificación de su identidad, estatus migratorio y capacidad para brindar un entorno seguro. Este proceso puede extenderse por más de seis meses debido a las revisiones exhaustivas y a la burocracia implicada.

Mientras se lleva a cabo esta gestión, los menores permanecen bajo custodia federal, situación que puede generar estrés y ansiedad debido a la incertidumbre sobre su futuro y la posibilidad de reunirse con sus seres queridos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube