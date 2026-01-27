Consejos para proteger la tarjeta de débito: alternativas de pago por si está bloqueada

Suscríbete a nuestros canales

Alrededor del mundo la digitalización de los pagos avanza de forma acelerada para reemplazar el efectivo, por lo que la seguridad de los instrumentos financieros es un pilar fundamental para la estabilidad económica.

La masificación del uso de puntos de venta y transferencias inmediatas puede traer consigo una evolución en los métodos de fraude, obligando a los ciudadanos a adoptar una postura de vigilancia constante.

Es importante blindar el acceso a las plataformas digitales para proteger el dinero.

¿Cómo evitar la clonación de una tarjeta de crédito?

La vulnerabilidad ante delitos como la clonación de tarjetas o el robo de identidad digital compromete la estabilidad de la víctima.

Por ello es necesario que los usuarios tomen acción y sepan cómo proteger sus tarjetas y, a la vez, sus cuentas bancarias.

De acuerdo con las recomendaciones de seguridad del Banco de Venezuela (BDV), el titular debe asegurarse de que la tarjeta nunca sea retirada de su vista durante una transacción.

El riesgo de clonación o skimming aumenta significativamente cuando el plástico es manipulado en dispositivos ajenos o alejados del punto de pago principal.

Asimismo, la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) resalta la importancia de verificar que los cajeros automáticos no presenten elementos sospechosos en la ranura de lectura o teclados sobrepuestos que puedan capturar la información de la banda magnética.

El abogado computo-forense, Luis Velázquez, expresó que no es seguro usar internet gratis para revisar la banca en línea, puesto que puede tratarse de una red wifi intervenida que puede clonar los datos del usuario, como la contraseña para ingresar a su banco.

Igualmente, recomienda cambiar el Número de Identificación Personal (PIN) cada cierto tiempo, ya que es la segunda barrera de defensa.

"Aquí se tiene la costumbre de gritar las claves porque solo tienen un punto y no permiten que el cliente lo manipule, por ello es importante siempre cambiarla", agregó.

En caso de pérdida, robo o extravío de la tarjeta de débito, la primera medida administrativa debe ser el bloqueo inmediato. La mayoría de entes bancarios como BDV y Banesco permiten a sus usuarios bloquear las tarjetas a través de la aplicación, que toma pocos minutos.

¿Cómo pagar si no tengo tarjeta?

A pesar del bloqueo, el dinero aún se puede mover mediante transacciones en línea como transferencia o pago móvil.

El pago móvil permite la movilización de fondos de manera instantánea utilizando únicamente el número de cédula y el teléfono vinculado, sin requerir la tarjeta física.

Otra opción es el BioPagoBDV, una herramienta de autenticación biométrica que permite procesar pagos en comercios afiliados mediante el uso de la huella dactilar.

El portal oficial de Biopago indica que este sistema es compatible con usuarios de toda la banca nacional y la Plataforma Patria, eliminando la necesidad de presentar cualquier instrumento físico al momento de la compra.

Además, no es necesario ningún tipo de afiliación.

Estas herramientas aseguran que el usuario mantenga su capacidad transaccional mientras se gestiona la reposición del instrumento físico.