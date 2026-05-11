Crisis de vivienda en California: tres propuestas para sortear los altos costos y ejecutar las obras

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La crisis habitacional de California ocupó el centro del debate en un foro reciente donde los aspirantes demócratas a la gobernación expusieron sus estrategias.

Dentro de este contexto, el encuentro, bajo la moderación de Ezra Klein, reveló la magnitud de un problema que afecta la estabilidad económica del estado.

Un diagnóstico basado en datos



Es importante destacar que, los candidatos enfrentan una realidad estadística alarmante. Del mismo modo, California presenta una deficiencia acumulada en la construcción de viviendas que eleva los precios de forma desproporcionada. Según los datos analizados, el estado requiere la creación de millones de unidades adicionales para estabilizar el mercado.

Actualmente, el costo promedio de una casa en California supera los 800.000 dólares, una cifra que duplica la media nacional y restringe el acceso a la propiedad para la clase media, según lo detalló Mundo Now.



Del mismo modo, los procesos burocráticos también incrementan los gastos. En ciudades como San Francisco o Los Ángeles, las tasas de impacto y los permisos administrativos añaden hasta 150.000 dólares al costo final de cada unidad habitacional, incluso antes del inicio de la obra.

Propuestas y visión de los candidatos



Los aspirantes plantearon rutas específicas para enfrentar este escenario:

-Tom Steyer: propuso una transformación industrial mediante el uso de componentes prefabricados. Si bien, su plan busca reducir los tiempos de ejecución y bajar los costos de producción de manera drástica.

-Antonio Villaraigosa: abogó por el retorno de los fondos de reurbanización. Además, su estrategia permite que los gobiernos locales retengan una mayor parte de los impuestos para financiar proyectos de vivienda asequible.



-Xavier Becerra: centró su postura en la rendición de cuentas. A su vez, subrayó que el estado ya destinó cerca de 24.000 millones de dólares al problema en los últimos años, pero criticó la falta de resultados medibles y la ausencia de auditorías claras sobre ese gasto.

La crisis humanitaria y el sinhogarismo



En este sentido, el foro abordó la situación de las personas sin techo, un colectivo que ya supera los 180.000 individuos en todo el estado. Si bien, esta cifra representa casi el 30% de la población sin hogar de todo el país.

Por su parte, los candidatos admitieron que las políticas actuales fallan en la transición de los refugios temporales a la vivienda permanente. Finalmente, la discusión cerró con el compromiso de revisar los mandatos estatales para agilizar la construcción en las zonas con mayor demanda, según reseñó Mundo Now.

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