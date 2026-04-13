Cronograma abril 2026: fechas y montos de pago del Ingreso por Guerra Económica

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En los próximos días, el gobierno nacional comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de abril, bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública.

Según las fechas de pagos tradicionales, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: 15 de abril , cobrarán 150 dólares indexados (aproximadamente 71 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

, cobrarán 150 dólares indexados (aproximadamente 71 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela). Personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket: 17 abril , cobrarán 133 dólares indexados (unos 63 mil bolívares a tasa BCV).

, cobrarán 133 dólares indexados (unos 63 mil bolívares a tasa BCV). Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 21 de abril, cobrarán 58 dólares indexados (aproximadamente 27 mil bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Aumento salarial para el 01 de mayo

El pasado 08 de abril, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ofreció este miércoles un balance económico en el que confirmó que el próximo 1 de mayo se anunciará un incremento "responsable" del ingreso de los trabajadores venezolanos.

“El 1 de mayo haremos un incremento responsable. Conforme tengamos más recursos que permitan la sostenibilidad de los ingresos, seguiremos avanzando por ese camino”, aseguró Rodríguez durante su alocución.

Enfatizó que cualquier ajuste futuro dependerá directamente de la recuperación de la producción nacional para garantizar que sea sostenible.

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