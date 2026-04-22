¿Cuánto cuesta estacionar en un centro comercial?: estas son las tarifas

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Los centros comerciales de la capital aplican una tarifa plana para el uso de sus estacionamientos, aunque algunos ofrecen precios especiales por estancias breves.

La tarifa más barata se encuentra en el Centro Comercial Galerías El Paraíso con un costo de 1.5 dólares. Además, los malls disponen de tarifas específicas para el servicio de pernocta, comprendido habitualmente entre las 11:59 p.m. y las 5:00 a.m.

La mayoría de estos establecimientos digitalizaron sus procesos de cobro mediante Pago Directo, una aplicación móvil para que los usuarios gestionen y cancelen su ticket de forma electrónica.

¿Cuánto cuesta estacionar en un centro comercial?

De menos a más en cuanto a precios, le sigue Multiplaza El Paraíso con un costo de 3 dólares.

Por su parte, el Centro Comercial Líder varia los precios según el tiempo de estadía del usuario. 2 dólares por una hora, 3 dólares por dos horas y la tarifa plana, que empieza a partir de las tres horas cuesta 4 dólares.

Por su parte, el Tolón cuenta con una tarifa plana de 3,97 dólares, mientras que el Sambil La Candelaria es de aproximadamente 4,5 dólares al cambio oficial del día.

Asimismo, el centro comercial El Recreo, ubicado en Sabana Grande, destaca por tener una de las estructuras variable en sus precios.

La tarifa plana es de 4 dólares. Si la estancia es menor a una hora, el costo se reduce a 2 dólares. En el caso de las motos, cuentan con una tarifa preferencial de $ 2.

De tal manera, el estacionamiento de mayor costo es el del Sambil Chacao, con una tarifa plana de 6 dólares. Se conoció que no aceptan pago móvil y debe ser cancelado al ingresar para evitar colas.

¿Cómo se encuentran los malls en la capital?

Durante el recorrido por diversos centros comerciales, se constató la inoperatividad de los sistemas de carga y movilidad.

En Galerías El Paraíso, los ascensores y las escaleras mecánicas no prestan servicio, dificultando el tránsito de los usuarios. Una situación similar ocurre en el Multiplaza El Paraíso, donde la falla se limita a las escaleras mecánicas en descenso.

El Galerías Ávila presenta un funcionamiento parcial, manteniendo activas solo las escaleras de ascenso, aunque cuentan con ascensores operativos y presencia de ascensoristas.

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