Formación

Curso gratis de IA en línea para Venezuela: así te registras en la plataforma "Prisma"

La iniciativa busca que los ciudadanos dominen las herramientas de Inteligencia Artificial

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 11:30 pm
Curso gratis de IA en línea para Venezuela: así te registras en la plataforma "Prisma"

Con el objetivo de masificar el conocimiento sobre las tecnologías emergentes que están transformando la cotidianidad, el Ministerio para Ciencia y Tecnología anunció el lanzamiento del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial (IA)". 

Esta formación está disponible de manera gratuita a través de su plataforma educativa Prisma.

La iniciativa busca que los ciudadanos dominen las herramientas de IA con una base sólida y una visión clara sobre su impacto en el presente y futuro.

Contenido del programa

  • El curso está estructurado en tres módulos integrales que abarcan desde los conceptos básicos hasta los desafíos éticos de la tecnología:
  • Fundamentos: Historia de la IA y sus diferentes tipos, incluyendo la IA Predictiva, Generativa y General.
  • Sistemas de aprendizaje: Inmersión en el mundo del Machine Learning (Aprendizaje Automático) y el funcionamiento de las Redes Neuronales.
  • Desarrollo Ético: Un módulo dedicado a la importancia vital de la ética para garantizar un desarrollo humano y seguro de estas herramientas.

Modalidad y Registro

Pensando en la comodidad de los usuarios, el programa ha sido diseñado bajo una modalidad flexible:

  • Costo: 100% gratuito.
  • Ritmo: El estudiante puede avanzar a su propia velocidad.
  • Plataforma: El registro se realiza de forma sencilla en el portal prisma.mincyt.gob.ve.

El Ministerio exhortó a la población a participar en esta formación bajo la premisa de que "el futuro se construye con ciencia y conciencia", invitando a los interesados a buscar el enlace de registro directo en las historias de sus redes sociales oficiales.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América