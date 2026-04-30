Curso gratis de IA en línea para Venezuela: así te registras en la plataforma "Prisma"

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Con el objetivo de masificar el conocimiento sobre las tecnologías emergentes que están transformando la cotidianidad, el Ministerio para Ciencia y Tecnología anunció el lanzamiento del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial (IA)".

Esta formación está disponible de manera gratuita a través de su plataforma educativa Prisma.

La iniciativa busca que los ciudadanos dominen las herramientas de IA con una base sólida y una visión clara sobre su impacto en el presente y futuro.

Contenido del programa

El curso está estructurado en tres módulos integrales que abarcan desde los conceptos básicos hasta los desafíos éticos de la tecnología:

Fundamentos: Historia de la IA y sus diferentes tipos, incluyendo la IA Predictiva, Generativa y General.

Sistemas de aprendizaje: Inmersión en el mundo del Machine Learning (Aprendizaje Automático) y el funcionamiento de las Redes Neuronales.

Desarrollo Ético: Un módulo dedicado a la importancia vital de la ética para garantizar un desarrollo humano y seguro de estas herramientas.

Modalidad y Registro

Pensando en la comodidad de los usuarios, el programa ha sido diseñado bajo una modalidad flexible:

Costo: 100% gratuito.

Ritmo: El estudiante puede avanzar a su propia velocidad.

Plataforma: El registro se realiza de forma sencilla en el portal prisma.mincyt.gob.ve

El Ministerio exhortó a la población a participar en esta formación bajo la premisa de que "el futuro se construye con ciencia y conciencia", invitando a los interesados a buscar el enlace de registro directo en las historias de sus redes sociales oficiales.