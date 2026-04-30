Damasco inaugura la tienda más grande del mundo

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DAMASCO, el gigante del retail en Venezuela, redefine los límites del comercio global al anunciar la inauguración de su sucursal en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Con una extensión que supera los 26.000 metros cuadrados, esta sede se consagra oficialmente como la tienda de tecnología y hogar más grande del mundo, un hito sin precedentes que coloca al país en la cúspide de la innovación arquitectónica y comercial.

Esta apertura marca la llegada a la tienda número 53 de la cadena, consolidando un plan de expansión que ha recorrido toda la geografía nacional. Sin embargo, la escala de esta nueva sede en el Zulia trasciende lo convencional: es una ciudad tecnológica diseñada para ofrecer una experiencia de compra inmersiva única en el planeta.

"No solo estamos inaugurando un espacio comercial; estamos entregándole al Zulia y a Venezuela un récord mundial. Son más de 26.000 metros cuadrados dedicados al futuro y al bienestar de nuestra gente. Es nuestra forma de decir que en este país se piensa y se construye en grande", afirmó la dirección de la marca.

Un regalo histórico para las madres zulianas

Coincidiendo con el mes de las madres, DAMASCO ha decidido transformar esta inauguración en una celebración sin igual. Como muestra de agradecimiento y compromiso con la familia venezolana, la marca ofrecerá un Mega Concierto gratuito dedicado a todas las madres del Zulia.

Este evento musical de gran escala acompañará el corte de cinta de la megatienda, fusionando el entretenimiento de altura con el acceso a la tecnología más avanzada del mercado.

Más que una tienda, un destino

Con un catálogo infinito que abarca desde línea blanca y electrónica hasta soluciones inteligentes para el hogar, la nueva sede de Maracaibo se convierte en el epicentro económico del occidente del país. Sus dimensiones permiten:

Recorridos tecnológicos a gran escala.

Zonas de experiencia directa con productos de última generación.

Una infraestructura capaz de atender a miles de visitantes simultáneamente con estándares internacionales.

DAMASCO invita a todo el pueblo zuliano a ser testigos de este récord mundial y a disfrutar de una jornada histórica donde la música, la emoción y la grandeza tecnológica se unirán para celebrar a las madres y el futuro de Venezuela.

Nota de prensa

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