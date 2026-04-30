Horarios de Zoom para este fin de semana feriado: conoce las oficinas operativas del 1 al 3 de mayo

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La empresa de servicios logísticos Zoom anunció un cronograma especial de atención para el próximo fin de semana con motivo del feriado del viernes 1 de mayo.

Según la información publicada por la compañía, el esquema de trabajo contempla aperturas parciales y un cierre total programado para el día sábado.

Se recomienda a los clientes tomar previsiones y verificar las oficinas habilitadas en sus respectivas localidades para evitar inconvenientes en el retiro o envío de mercancía.

Atención para el viernes 1 de mayo

Durante el día feriado del viernes, varias oficinas ubicadas en centros comerciales y puntos estratégicos prestarán servicio en horarios específicos.

Caracas: C.C. Ciudad Tamanaco de 9:00 am a 6:00 pm.

C.C. Ciudad Tamanaco de 9:00 am a 6:00 pm. ​ Caracas: C.C. Sambil La Candelaria de 12:00 m a 8:00 pm.

C.C. Sambil La Candelaria de 12:00 m a 8:00 pm. ​ Caracas: Forum IPSFA de 8:00 am a 5:00 pm.

Forum IPSFA de 8:00 am a 5:00 pm. ​ Los Teques: C.C. La Cascada de 8:00 am a 5:00 pm.

C.C. La Cascada de 8:00 am a 5:00 pm. ​ Maracaibo: C.C. La Chinita de 8:00 am a 2:00 pm.

C.C. La Chinita de 8:00 am a 2:00 pm. ​ Maracay: C.C. Las Américas de 10:00 am a 6:00 pm.

C.C. Las Américas de 10:00 am a 6:00 pm. ​ Maracay: C.C. Aviadores de 10:00 am a 6:00 pm.

C.C. Aviadores de 10:00 am a 6:00 pm. ​ Porlamar: C.C. Sambil Margarita de 10:00 am a 5:00 pm.

C.C. Sambil Margarita de 10:00 am a 5:00 pm. ​ Valencia: C.C. Metrópolis de 10:00 am a 7:00 pm.

C.C. Metrópolis de 10:00 am a 7:00 pm. ​Valencia: Av. Bolívar Norte de 8:00 am a 5:00 pm.

Cierre total el sábado 2 de mayo

Para la jornada del sábado 2 de mayo, la empresa informó que se aplicará un cierre total a nivel nacional. Ninguna oficina física estará operativa y el centro de atención al cliente permanecerá inactivo durante todo el día.

Los usuarios que requieran consultas urgentes solo podrán utilizar el asistente virtual Aichat, que se mantendrá como el único canal de comunicación disponible.

Reactivación el domingo 3 de mayo

Barquisimeto: C.C. Fin de Siglo de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:30 pm.

C.C. Fin de Siglo de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:30 pm. ​ Caracas: C.C. Ciudad Tamanaco de 9:00 am a 6:00 pm.

C.C. Ciudad Tamanaco de 9:00 am a 6:00 pm. ​ Caracas: C.C. Sambil La Candelaria de 12:00 m a 8:00 pm.

C.C. Sambil La Candelaria de 12:00 m a 8:00 pm. ​ Caracas: Forum IPSFA de 8:00 am a 5:00 pm.

Forum IPSFA de 8:00 am a 5:00 pm. ​ Los Teques: C.C. La Cascada de 8:00 am a 5:00 pm.

C.C. La Cascada de 8:00 am a 5:00 pm. ​ Maracay: C.C. Las Américas de 10:00 am a 7:00 pm.

C.C. Las Américas de 10:00 am a 7:00 pm. ​ Maracay: C.C. Aviadores de 10:00 am a 7:00 pm.

C.C. Aviadores de 10:00 am a 7:00 pm. ​Valencia: C.C. Metrópolis de 8:00 am a 5:00 pm.

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