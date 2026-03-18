FERIADO

Día de júbilo nacional: Saime emite comunicado este 18 de marzo

El decreto se debe a la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 09:08 am
Día de júbilo nacional: Saime emite comunicado este 18 de marzo
REFERENCIAL

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) se pronunció ante el decreto del Gobierno sobre el día de júbilo no laborable por el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección venezolana triunfó la noche de este 17 de marzo sobre Estados Unidos con un resultado de 3 carreras por 2, coronándose así como campeones del mundo. 

¿Qué dijo el Saime este 18 de marzo?

"El Saime le informa a todos nuestros usuarios , que debido al decreto de la Presidenta(...) nuestras oficinas en todo el Territorio Nacional no prestarán servicio este miércoles", dice una publicación del ente.

Las actividades se reanudarán el jueves 19 de marzo.

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