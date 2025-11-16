Puede digitalizar sus documentos ante el Saren: estos son los pasos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) permite a los usuarios digitalizar los documentos, sin requerir gestores.

Para llevar a cabo el proceso, es necesario dirigirse a las Notarías Públicas que se encuentran ubicadas en Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, donde hay un módulo disponible para digitalizar estos archivos físicos.

Allí deberá solicitar la conversión de estos archivos físicos a digital.

Pasos para legalizar documentos ante el Saren

Ingresa a la página del Saren (www.saren.gob.ve)

Inicia sesión con la contraseña y usuario.

Ingresa a la opción Registro Principal

Hacer clic en Legalizaciones.

Selecciona el Estado.

Luego debe seleccionar el Registro y la Sede.

Luego ingresa el documento a legalizar

Ingresa los datos del documento.

Adjunta los recaudos requeridos.

Ingresa la cédula de identidad.

Una vez verificada la información seleccione Finalizar y luego Aceptar para completar la solicitud.

Luego debe descargar y pagar la planilla única bancaria a través de los canales digitales disponibles por el Saren, asignarán un día para presentar los recaudos en el registro seleccionado.

Una vez validada tu solicitud, recibirás en el correo electrónico el certificado de legalización, el cual tendrá cuatro elementos de seguridad, los cuales son:

Marca de Agua

Número de Planilla

Firma Electrónica

Y Código QR