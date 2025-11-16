¿A crédito o al contado? Expertos dicen cuál es el mejor método para las compras navideñas en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Los consumidores que planifican sus gastos para las fiestas de fin de año se enfrentan a una decisión financiera importante sobre el método de pago a utilizar en EEUU.

Los servicios "Compre Ahora y Pague Después" (BNPL), popularizados por plataformas como Affirm, Klarna y Afterpay, han ganado una tracción significativa según informa El Universo.

Estos sistemas permiten dividir las compras en cuotas fijas, a menudo sin intereses. Su crecimiento es evidente: datos recientes indican que 91.5 millones de personas en Estados Unidos utilizan BNPL, lo que representa un aumento interanual del 5.78%.

Expertos opinan

A pesar de la popularidad del BNPL, los expertos financieros se inclinan por las tarjetas de crédito (TDC) como la opción superior para las compras navideñas.

Las tarjetas ofrecen beneficios tangibles que los servicios de pago dividido no proporcionan, como programas de recompensas, reembolsos en efectivo (cash-back) y bonificaciones de bienvenida que pueden equivaler a cientos de dólares.

Igualmente importante es que las TDC otorgan protecciones al consumidor mucho más robustas en disputas o casos de fraude, un respaldo que los sistemas BNPL generalmente no ofrecen.

Riesgos

El principal riesgo del "Compre Ahora y Pague Después", según advertencias de Bankrate, es que puede actuar como una "pendiente resbaladiza" hacia la deuda, con cargos por mora o intereses elevados si el usuario se atrasa en un pago.

Por ello, los analistas recomiendan una estrategia específica: utilizar una tarjeta de crédito que ofrezca un 0% APR (Tasa de Porcentaje Anual) promocional.

Esto permite a los compradores financiar sus gastos de temporada durante meses (a veces hasta 21) sin pagar intereses, mientras aprovechan las recompensas y la seguridad que ofrece el plástico.

