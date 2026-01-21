Diversión de bajo costo para San Valentín en Los Ángeles: regresa la cabina de besos al Photobooth Museum

Suscríbete a nuestros canales

Tras el fenómeno viral que comenzó en San Francisco, la magia de la fotografía analógica y el romance vuelven a encontrarse en el sur de California, Estados Unidos (EEUU).

El Photobooth Museum, ubicado en el corazón de Silver Lake, ha anunciado el regreso de su aclamada cabina de besos (Kissing Booth) para la temporada de San Valentín 2026.

La experiencia, diseñada por la empresa Photomatica, transforma una de sus icónicas cabinas fotográficas vintage en un espacio temático inmersivo.

Más que una foto: un objeto de colección

Según los organizadores, la versión de este año promete ser más ambiciosa, integrando fondos personalizados compuestos por miles de tiras de fotos de clientes reales y revestimientos especiales que capturan la estética retro de los años 50 y 60.

Además de las clásicas tiras químicas en blanco y negro o color, el museo ha confirmado que este año volverán los accesorios que causaron furor en redes sociales.

Entre ellos destacan los llaveros de corazón de LEGO, una pieza coleccionable que permite a las parejas unir dos mitades para formar un corazón, y los estuches protectores para las tiras fotográficas.

Accesibilidad y costos

Una de las razones por las que este evento se ha convertido en un favorito de la comunidad inmigrante y local es su accesibilidad.

No se solicita ningún tipo de identificación para ingresar o utilizar las máquinas, lo que lo hace un plan ideal para cualquier residente de la ciudad.

La entrada al museo sigue siendo gratuita, lo que permite disfrutar del ambiente y las exhibiciones de cámaras antiguas sin costo inicial.

No se requieren reservaciones, aunque se advierte que, debido a su popularidad, suelen formarse filas durante los fines de semana.

Precio estimado para 2026:

Tiras de fotos: entre $6 y $10 (dependiendo del tipo de cabina analógica o digital).

Llaveros y accesorios: desde $10.

desde $10. Forma de pago: la mayoría de las máquinas aceptan tarjeta, pero se recomienda llevar efectivo de baja denominación por si alguna de las máquinas vintage lo requiere.

Información para tu visita

Lugar: The Photobooth Museum, 3827 W Sunset Blvd, Los Ángeles, CA 90026.

Fechas: Del 20 de enero al 22 de febrero de 2026.

Del 20 de enero al 22 de febrero de 2026. Horarios:

+ Lunes a Jueves: 13:00 – 21:00

+ Viernes y Sábados: 11:00 – 23:00

+ Domingos: 11:00 – 21:00

