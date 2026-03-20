¿Dónde comprar pescado barato en Caracas este viernes? Lista de puntos de venta

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En el marco de la temporada de mayor consumo de productos del mar, el programa "Venezuela Come + Pescado" despliega este viernes 20 de marzo una jornada masiva de venta a precios preferenciales en diversas parroquias de Caracas.

La Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas (Corpesca) confirmó que los operativos se concentrarán en puntos estratégicos de La Pastora, El Paraíso, Altagracia y San Agustín, permitiendo a los caraqueños adquirir proteínas frescas directamente de los productores.

Puntos de atención en Caracas

Las ferias estarán operativas desde tempranas horas de la mañana en las siguientes direcciones exactas:

Parroquia La Pastora: Calle Real de Los Mecedores, Plaza Diego de Lozada.

Parroquia El Paraíso: Av. Morán, Sector La Cañonera Baja, frente a la Textilera.

Parroquia Altagracia: Esquina Abanico a Socorro, Eje 3.

Parroquia San Agustín: Sector La Charneca, Comuna San Agustín Invicta con Maduro.

Estas jornadas buscan eliminar la cadena de intermediarios, ofreciendo variedades como corocoro, sardina, merluza, coporo y otras especies nacionales a precios significativamente menores que los del mercado comercial convencional.

La iniciativa forma parte de la planificación estratégica de seguridad alimentaria para el primer trimestre de 2026.

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