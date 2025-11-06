Empresa de deliverys lanza su tarjeta de débito y crédito online: así funciona

La empresa de delivery Pedidos Ya, anunció este 5 de noviembre, el lanzamiento de su tarjeta de débito y crédito nacional. Esta nueva herramienta ofrece rapidez y seguridad al momento de solicitar un servicio.
Así lo informaron a través de su cuenta en Instagram.
Cómo usarla
- Ingresa a la App de Pedidos Ya
- Arma tu pedido
- Selecciona "Pago bancos nacionales"
- Elige Tarjeta de débito o crédito nacional
