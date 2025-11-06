Empresa de deliverys lanza su tarjeta de débito y crédito online: así funciona

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de delivery Pedidos Ya, anunció este 5 de noviembre, el lanzamiento de su tarjeta de débito y crédito nacional. Esta nueva herramienta ofrece rapidez y seguridad al momento de solicitar un servicio.

Así lo informaron a través de su cuenta en Instagram.

Cómo usarla

Ingresa a la App de Pedidos Ya

Arma tu pedido

Selecciona "Pago bancos nacionales"

Elige Tarjeta de débito o crédito nacional

