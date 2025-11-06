Compras

Empresa de deliverys lanza su tarjeta de débito y crédito online: así funciona

Por Robert Lobo
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:00 pm
La empresa de delivery Pedidos Ya, anunció este 5 de noviembre, el lanzamiento de su tarjeta de débito y crédito nacional. Esta nueva herramienta ofrece rapidez y seguridad al momento de solicitar un servicio.

Así lo informaron a través de su cuenta en Instagram. 

Cómo usarla

  • Ingresa a la App de Pedidos Ya
  • Arma tu pedido
  • Selecciona "Pago bancos nacionales"
  • Elige Tarjeta de débito o crédito nacional

