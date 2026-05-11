Esta semana habrá feria de tecnología en La Carlota: Banco de Venezuela ofrecerá estos servicios

Desde hoy lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo de 2026, Caracas se convierte en el epicentro de la innovación con el Segundo Congreso Internacional de Emprendedores: Venezuela Tech Week.
El evento tiene lugar en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar, en La Carlota, y promete ser el punto de encuentro definitivo para startups, inversores y gigantes de la banca.
Servicios del Banco de Venezuela (ZonaBDV)
Si eres emprendedor o simplemente necesitas poner al día tus finanzas, el BDV ha desplegado una unidad de atención inmediata para que no pierdas tiempo en oficinas:
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Apertura de cuenta en minutos: Solo necesitas tus documentos básicos y sales con cuenta activa.
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Entrega de tarjeta al instante: Olvídate de esperar días; te entregan tu plástico en el mismo stand.
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Actualización de datos: Ideal para quienes tienen el expediente vencido y necesitan reactivar límites de biopago o transferencias.
¿Qué es el Venezuela Tech Week 2026?
Este evento, liderado por el Movimiento Emprender Juntos, tiene como objetivo consolidarse como un espacio de articulación entre inversores, empresas y actores del ecosistema digital regional a fin de reposicionar a Venezuela como un destino relevante para la inversión tecnológica en América Latina.
Durante el evento se podrá disfrutar de
- Conferencias Magistrales: Oradores internacionales analizando el futuro del software y la IA en la región.
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Speedmeetings: Citas rápidas para hacer networking con posibles socios.
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Mentorías 1:1: Espacios para que expertos revisen tu modelo de negocio personalmente.
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Demo Day: El momento cumbre donde las startups presentan sus proyectos ante un panel de inversores para conseguir financiamiento
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