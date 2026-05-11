Esta semana habrá feria de tecnología en La Carlota: Banco de Venezuela ofrecerá estos servicios

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Desde hoy lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo de 2026, Caracas se convierte en el epicentro de la innovación con el Segundo Congreso Internacional de Emprendedores: Venezuela Tech Week.

El evento tiene lugar en el Centro de Convenciones del Parque Bolívar, en La Carlota, y promete ser el punto de encuentro definitivo para startups, inversores y gigantes de la banca.

Servicios del Banco de Venezuela (ZonaBDV)

Si eres emprendedor o simplemente necesitas poner al día tus finanzas, el BDV ha desplegado una unidad de atención inmediata para que no pierdas tiempo en oficinas:

Apertura de cuenta en minutos: Solo necesitas tus documentos básicos y sales con cuenta activa.

Entrega de tarjeta al instante: Olvídate de esperar días; te entregan tu plástico en el mismo stand.

Actualización de datos: Ideal para quienes tienen el expediente vencido y necesitan reactivar límites de biopago o transferencias.

¿Qué es el Venezuela Tech Week 2026?

Este evento, liderado por el Movimiento Emprender Juntos, tiene como objetivo consolidarse como un espacio de articulación entre inversores, empresas y actores del ecosistema digital regional a fin de reposicionar a Venezuela como un destino relevante para la inversión tecnológica en América Latina.

Durante el evento se podrá disfrutar de

Conferencias Magistrales: Oradores internacionales analizando el futuro del software y la IA en la región.

Oradores internacionales analizando el futuro del software y la IA en la región. Speedmeetings: Citas rápidas para hacer networking con posibles socios.

Mentorías 1:1: Espacios para que expertos revisen tu modelo de negocio personalmente.

Demo Day: El momento cumbre donde las startups presentan sus proyectos ante un panel de inversores para conseguir financiamiento

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