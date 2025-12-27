¿Fallas en el servicio eléctrico? Conoce los pasos para reportarla a través de la VenApp

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció el paso a paso para reportar fallas eléctricas a través de la VenApp.

A través de su cuenta en Instagram, Corpoelec compartió los pasos para reportar estas fallas por medio de la Línea 58.

Reportes de fallas en la VenApp

De acuerdo con la información proporcionada, los pasos son los siguientes:

Descarga la aplicación VenApp a través del portal web: https://venapp.com/

Regístrese en la aplicación e inicie sesión con su usuario y contraseña

Ingresar a la Línea 58

Hacer clic en Crear Reporte

Seleccionar el Tipo de Reporte

Especificar el servicio público, en este caso Electricidad y en la subcategoría seleccionar la opción que mejor se adapte al reporte

Ingresar la información: fecha, descripción del caso, dirección y material audiovisual

Verificar los datos

Seleccionar Enviar Formulario

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube