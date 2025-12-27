Reportes

¿Fallas en el servicio eléctrico? Conoce los pasos para reportarla a través de la VenApp

Recuerde siempre verificar los datos antes de enviar el reporte

Por Selene Rivera
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 08:00 pm

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció el paso a paso para reportar fallas eléctricas a través de la VenApp.

A través de su cuenta en Instagram, Corpoelec compartió los pasos para reportar estas fallas por medio de la Línea 58.

Reportes de fallas en la VenApp

De acuerdo con la información proporcionada, los pasos son los siguientes:

  • Descarga la aplicación VenApp a través del portal web: https://venapp.com/
  • Regístrese en la aplicación e inicie sesión con su usuario y contraseña
  • Ingresar a la Línea 58
  • Hacer clic en Crear Reporte
  • Seleccionar el Tipo de Reporte
  • Especificar el servicio público, en este caso Electricidad y en la subcategoría seleccionar la opción que mejor se adapte al reporte
  • Ingresar la información: fecha, descripción del caso, dirección y material audiovisual 
  • Verificar los datos
  • Seleccionar Enviar Formulario

 

