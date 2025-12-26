Alivio para el bolsillo: Cómo funciona el programa PAAD de asistencia farmacéutica en Nueva Jersey

Suscríbete a nuestros canales

El costo de los medicamentos recetados es uno de los mayores retos financieros que enfrentan las familias en Estados Unidos.

Sin embargo, en el "Estado Jardín", miles de residentes tienen un gran aliado: el programa de Asistencia Farmacéutica para Ancianos y Discapacitados (PAAD, por sus siglas en inglés).

Este programa estatal no solo hace que los precios de los medicamentos sean mucho más accesibles, sino que también se convierte en un salvavidas para aquellos que se ven obligados a elegir entre comprar comida o seguir con su tratamiento médico.

¿Quiénes pueden acceder al PAAD, el programa de Nueva Jersey, en 2025?

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey ha establecido ciertos criterios para asegurarse de que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Puedes calificar si cumples con los siguientes requisitos:

Residencia: Debes ser residente legal del estado de Nueva Jersey.

Edad o discapacidad: Tienes que tener 65 años o más, o estar entre los 18 y 64 años y recibir beneficios por discapacidad de la Seguridad Social (Título II).

Límites de Ingresos (2025):

Menos de $53.446 al año si eres soltero.

Menos de $60.690 al año en ingresos combinados si estás casado.

Medicare: Los beneficiarios que son elegibles para Medicare deben inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare Parte D. Generalmente, el PAAD cubre la prima mensual de los planes básicos estándar que elijas.

Es importante mencionar que, a diferencia de otros programas, el PAAD no tiene un límite en cuanto a activos o ahorros; solo se consideran los ingresos anuales.

Cómo solicitar el beneficio paso a paso en Nueva Jersey

El estado ha hecho que inscribirse sea más fácil gracias a una plataforma unificada. Aquí te contamos cómo puedes aplicar:

Solicitud en línea (NJSave): La forma más rápida de hacerlo es visitando el portal NJSave.

Este formulario único te permite solicitar al mismo tiempo el PAAD, el programa Senior Gold, el subsidio para el pago de servicios públicos (Lifeline) y otros programas de ahorro de Medicare.

Solicitud en papel: Si prefieres el método tradicional o no tienes acceso a una computadora, puedes solicitar una aplicación física llamando a la línea gratuita de atención.

Renovación: La mayoría de los beneficiarios solo necesitan renovar su solicitud cada dos años. El estado envía automáticamente un formulario de renovación por correo cuatro meses antes de que venza la tarjeta.

Información de contacto y ayuda adicional para solicitar el programa PAAD

Si necesitas asistencia personalizada o tienes preguntas sobre casos específicos, los residentes pueden comunicarse con la línea directa del PAAD al 1-800-792-9745.

