FANB realizará jornada social el 31 de marzo: habrá bolsas de comida a $10

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La Aviación Militar Bolivariana (AMB), anunció este viernes una jornada social para los funcionarios, para el martes 31 de marzo.

En esta jornada de la Caja de Ahorro y Bienestar Social habrá disponibilidad de comprar bolsas de comida por tan solo 10 dólares.

Jornada Social de la FANB

A través de sus canales oficiales, la AMB, uno de los principales componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), difundió los detalles de esta jornada.

De acuerdo con la información proporcionada, se llevará a cabo en la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre el próximo martes 31 de marzo.

Asimismo, indica que durante la actividad, los funcionarios podrán adquirir bolsa de comida, verduras y hortalizas, así como de combos charcutero y protéico, y dispondrán de un 50% de descuento para los asociados.

Bolsa de comida a $10

En este sentido, señala la información que el costo de la bolsa es de 20 dólares, sin enbargo, resalta que con el 50% de subsidio para los asociados, el costo queda en 10 dólares.

La bolsa de comida incluye los siguientes productos alimenticios:

3 Kg. Harinas de maíz blanco P.A.N.

2 Kg. Arroz Primor

3 Kg. Pasta larga Horizonte

Mantequilla de 250 gr. Mavesa

1 Kg. Sal Ruby

2 Sardinas en lata de 170 gr. Omega

400 gr. Caraotas negras Amanecer

500 gr. Leche en polvo San Simón

Salsa de tomate de 397 gr. Pampero

Mayonesa de 445 gr. Mavesa

Café de 200 gr. Amanecer

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