Guarderías reciben a niños a partir de los 6 meses: conozca los servicios que ofrecen

Las guarderías brindan servicios de cuidado y educación a los niños entre 6 meses a 6 años, mientras sus padres trabajan. Además de enseñarles buenos hábitos y realizar actividades recreativas, los ayudan con las tareas escolares.

Lisbet Contreras es directora del Taller de Educación de Desarrollo Integral (Tedi), y señaló que el plantel presta sus servicios bajo dos modalidades, guardería exprés y guardería escolarizada. La institución funciona en dos horarios, de 8:00 am a 4:00 pm la mensualidad cuesta $ 280; y de 8:00 am a 12:30 pm $ 260.

“La guardería exprés funciona por hora, para los padres que necesitan hacer una diligencia o algo puntual, vale $ 10 la hora y el niño participa en actividades con otros compañeros. La guardería escolarizada funciona de septiembre a julio”, dijo.

Añadió que la institución trabaja con niños de 6 meses a 6 años. El beneficio del centro de cuidado es darles tranquilidad a los padres porque sus hijos están en buenas manos y aprenden muchas cosas.

“Ofrecemos auxiliar en comida si el niño no trae alimentos, no es necesario que use pañal, le ayudamos, prestamos la estructura para realizar fiestas de cumpleaños, eso está incluido en la mensualidad. En cada salón hay 12 niños y dos maestras”, detalló.

Una empleada de la Guardería Aprendiendo Me Divierto, que reservó su identidad, indicó que se trata de una guardería y maternal que atiende niños de 12 meses a 4 años, de 8:00 am a 5:00 pm, hay dos auxiliares de preescolar por salón, y la mensualidad cuesta $ 80.

Garantizan integridad y salud de los niños con sistemas de seguridad

“Los padres traen la comida y le damos a los niños desayuno, almuerzo y cena. Tenemos sistema de seguridad con cámaras, los padres ven a los niños todo el día por su celular, además, seguro escolar para primeros auxilios con ambulancia y paramédicos”, dijo.

La empleada aseguró que el jardín de niños brinda servicios en época de vacaciones escolares. “Educamos a los niños para que lleven una noción cuando inicien preescolar”.

La directora general de la Guardería Crecer con Jesús, Nery Rivas, señaló que atienden niños de 6 meses a 6 años, en el horario de 7:00 am a 5:00 pm, la mensualidad cuesta $ 150. En cada salón hay 15 niños y dos maestras.

Beneficios que brinda la Guardería

“Somos maternal y preescolar, de aquí salen preparados y leen. La idea es que los padres dejen a los niños y se vayan a trabajar tranquilos”, afirmó.

Entre los beneficios que brinda la institución, detalló que les enseñan a los niños a dejar el pañal, comer con cuchara, servilletas, hacen siesta, y cumplir normas. Además, les ayudan a hacer las tareas y les celebran los cumpleaños en las instalaciones.

Añadió que la guardería ofrece plan vacacional en el horario habitual, con juegos, piscinada, música, disfraces; y por las tardes, refuerzo pedagógico para los más grandes. Este plan cuesta $ 200 por cinco semanas para niños de 6 meses a 6 años de edad.

