Alarma: detención de estudiante DACA en Colorado enciende debate migratorio

La reciente detención de un estudiante de 19 años beneficiario de DACA en Colorado ha encendido las alarmas en todo el país, revelando la creciente incertidumbre y el miedo a la deportación que enfrentan cientos de miles de jóvenes.

Según un video compartido por Univisión, se habla que con un estatus migratorio precario y en medio de masivas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), los beneficiarios de DACA estan temerosos.

¿Cuál es el estatus actual del programa DACA?

Durante una entrevista, el abogado Ezequiel Hernández explica que el programa DACA está en un limbo jurídico y ha pasado por el Quinto Circuito, previendo que regrese a la Suprema Corte.

"Yo creo otra vez más se va a estipular que el programa fue ilegalmente hecho como se hizo en el pasado", afirma Hernández.

Aunque no hay una intención inmediata de eliminarlo por completo, la administración de Trump quiere impulsar cambios en ese tema. Por ahora, el programa sigue renovando las aplicaciones de quienes ya cuentan con DACA.

¿Los beneficiarios de DACA son un objetivo de deportaciones?

Hernández aclara que los "dreamers" no son un objetivo específico de deportación. Si bien tienen permisos de trabajo y presencia legal, cualquier persona que no sea ciudadana, entre ellos residentes y beneficiarios de DACA, puede ser detenida si no tiene un estatus "limpio".

El abogado sugiere que esto pudo haber ocurrido en el caso de la detención en Colorado, donde el estudiante DACA también tenía un proceso de asilo pendiente.

¿Qué opciones tienen los "dreamers"?

Hernández indica que si la detención es por un tema criminal o por una redada migratoria, el estudiante detenido es sujeto a fianza o puede pedir a un juez de inmigración su liberación, ya que cuenta con alivios como DACA y asilo pendiente.

En cuanto a los "dreamers" en Texas, aunque no pueden aplicar a un permiso de trabajo en ese estado, sí pueden hacerlo fuera de Texas si establecen una nueva residencia.

El abogado concluye que los beneficiarios de DACA tienen más posibilidades de regularizar su situación que otros grupos de inmigrantes.

