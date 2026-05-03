Guía para emprendedores: instituciones clave para formalizar tu negocio en Venezuela

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Para que un emprendimiento crezca de forma sólida y legal en el país, es fundamental conocer las instituciones que integran el sistema de contribuciones parafiscales.

De acuerdo con Emprender Juntos Venezuela, la inscripción en estos entes es obligatoria para todo emprendedor que formalice su nómina, garantizando el cumplimiento de los beneficios sociales de ley y permitiendo la obtención de solvencias necesarias para trámites bancarios.

Entes fundamentales para la gestión empresarial

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT): Es indispensable para tramitar el Registro de Información Fiscal (RIF) del negocio y cumplir con las obligaciones tributarias, tales como el IVA y el ISLR.

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): Esta institución garantiza el derecho a la seguridad social y la salud de los trabajadores de la empresa.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES): Se encarga de financiar y promover la formación técnica profesional de la fuerza laboral.

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH): Gestiona los recursos a través del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda (FAVV), facilitando el acceso de los trabajadores a una vivienda digna.

La formalización ante estos organismos asegura que el negocio opere bajo el marco legal vigente, brindando seguridad tanto al emprendedor como a sus empleados.