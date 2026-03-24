Huevos de avestruz en Caracas: precio y dónde comprarlos

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El huevo de avestruz es poco común conseguirlo, sin embargo, representa una proteína alta en vitaminas A, E, B12, hierro, calcio y zinc, entre otros. Así como una buena fuente de grasas saludables.

Como dato curioso, un huevo de avestruz equivale en promedio a 25 huevos de gallinas, aunque es más bajo en colesterol. Su peso aproximado es de 2 kilos.

Su cáscara está compuestaen un 95% de calcio, su uso tiene antecedentes prehistóricos como obras de arte.

Precio y dónde comprarlo

En supermercados Páramo de la Av. Libertador lo puedes conseguir a un costo de $12.5.

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