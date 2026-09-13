Importante cadena de supermercados busca personal este 14 de septiembre: aquí los requisitos

La reconocida empresa de comercialización al detal Río Supermarket desplegará una jornada especial de captación y selección masiva de personal este lunes 14 de septiembre.

La convocatoria laboral centrada en el estado Nueva Esparta busca reclutar a residentes de la isla de Margarita que deseen incorporarse a la fuerza de trabajo del sector autoservicio e impulsar su desarrollo profesional en distintas áreas operativas.

El proceso de selección presencial se atenderá en dos turnos diferenciados según la ubicación de las tiendas.

Quienes deseen postularse en las sucursales de Playa El Ángel, Juan Bautista, Terranova, 31 de Julio y Juan Griego deberán acudir en el horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Por su parte, el punto de recepción habilitado en el centro comercial Sambil Margarita atenderá a los aspirantes desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Para participar en las entrevistas, los postulantes deben consignar la documentación básica exigida por la gerencia de talento humano de la cadena.

Entre los recaudos requeridos destaca la presentación del currículo vitae actualizado, certificado de salud junto al curso de manipulación de alimentos, copia de la cédula de identidad, RIF vigente, título de bachiller y la constancia de una cuenta bancaria activa a nombre del aspirante.

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