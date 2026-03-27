Inaugurado el nuevo Farmatodo en Caracas: es el más grande del centro de la ciudad

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Este viernes 27 de marzo, la cadena de farmacias Farmatodo inauguró su tienda número 206.

Ubicado en La Candelaria, Caracas, específicamente en la Avenida Urdaneta, en el sector Punceres, este nuevo establecimiento generó gran expectativa entre los vecinos, quienes se congregaron en las afueras del local desde tempranas horas esperando su apertura.

El local cuenta con un diseño moderno y espacios bien distribuidos, pensados para ofrecer una experiencia de compra cómoda y agradable.

Descuentos de Inauguración

Para celebrar su apertura, Farmatodo anunció una serie de descuentos especiales para sus clientes durante este fin de semana.

El viernes 27 y sábado 28 de marzo, los asistentes podrán disfrutar de un 20% de descuento en una selección de medicamentos, cosméticos, productos de cuidado personal y del hogar, entre otros.

Esta es una excelente oportunidad para adquirir productos de primera necesidad a precios promocionales.

Servicios adicionales en el nuevo Farmatodo

Además de la venta de productos farmacéuticos y de consumo masivo, este nuevo Farmatodo ofrece servicios gratuitos como inyectología y toma de presión arterial, como parte de su programa "Cuidamos tu Salud".

Asimismo, cuenta con 11 puestos de estacionamiento, servicio de autofarmacia y jardinería exterior, convirtiéndose en el primer establecimiento de la cadena con este formato en la zona.

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